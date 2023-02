Stéphane Roberti contre la commune de Forest: l’affaire des «salaires dus et indus» reportée sine die, «il ne faut pas s’attendre à une audience cette année-ci»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’affaire des « dues et indues » de Stéphane Roberti (Ecolo), l’ex-bourgmestre Écolo de Forest, était fixée ce mardi matin devant le tribunal de première instance civil de Bruxelles.

Quelques éléments de rappel : Stéphane Roberti fait un pas de côté en 2020 pour des raisons familiales et de santé. Jusqu’en décembre 2021, l’Écolo peut percevoir sa rétribution malgré son écartement volontaire de la vie politique forestoise et ce grâce à un flou juridique au niveau de la Nouvelle Loi Communale. Un salaire estimé à 8.500 euros/mois, ce qui en fait bondir plus d’un dans l’opposition. L’ancien mandataire démissionne en février 2022. Le collège échevinal Ecolo-PS décide, lui, dès le début d’année 2022 de ne plus verser le salaire de Stéphane Roberti.