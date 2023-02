L’humoriste annonce à la radio qu’il va boycotter le carnaval de Malmedy: «Tu ne peux pas faire ce genre de truc en Belgique en 2023»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’ai pris une ferme décision : cette année je boycotte le carnaval de Malmedy. » Voilà le début de la chronique de l’humoriste André Demarteau, qu’il a faite ce mardi sur les ondes de Tipik, la radio « jeunes » de la RTBF.

Et directement, il place la barre haut. « Ils abusent. On est en 2023 et ils ne veulent pas évoluer les mecs », dit-il au micro, faisant essentiellement référence au personnage du « Sâvadje-Cayèt », un des rôles traditionnels du Cwarmê constituant en une « blackface », un visage entièrement maquillé en noir pour figurer un sauvage ou plutôt sa représentation au 19e siècle (voir ci-dessous).