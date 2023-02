Séisme en Turquie: très émue, l’ex-Miss Belgique Zeynep Sever implore une aide d’urgence pour son pays, «faites quelque chose, ça va très mal ici»

Zeynep Sever, 33 ans, Miss Belgique 2009, vit désormais en Turquie depuis une dizaine d’années. Elle était d’ailleurs née là-bas. Elle était venue en Belgique à l’âge de 12 ans. En 2009, elle a été élue Miss Belgique et un an plus tard, elle épousait Volkan Demirel, ancien gardien du club turc de Fenerbahçe, avec qui elle est repartie vivre et faire sa vie en Turquie.

Secouée par le tremblement de terre qui a touché son pays ainsi que la Syrie, Zeynep a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo très touchante dans laquelle elle implore l’aide internationale. Vêtue d’une grosse veste, elle se filme avec son téléphone et est visiblement agitée et en pleurs. « Bonjour. Les choses vont très mal ici. Nos amis ont été tirés de sous les décombres. Mais nous avons encore beaucoup d’amis et de connaissances qui sont sous les décombres », confie l’ancienne Miss, très émue. Ses paroles sont entrecoupées de sanglots. « Hatay (la région touchée, NdlR) est généralement dans un état désastreux. Les hôpitaux ont déjà été détruits et il n’y a pas assez d’ambulances. Il n’y a pas assez d’aide. L’aide doit arriver au plus vite, car tout va très mal. Ce que je dis, c’est ‘s’il vous plaît, faites quelque chose’, ça va très mal ici ». Une vidéo poignante qui a bouleversé ceux qui la connaissent.

Au nom de dieu Son mari, aujourd’hui entraîneur de foot, a également lancé un appel émouvant sur les réseaux sociaux, plus tôt dans la journée. « Nous ne pouvons pas gérer cela. Aidez-nous, s’il vous plaît. Envoyez toute l’aide possible. Pas seulement pour Hatay mais pour toute la région. S’il vous plaît, je vous en prie, au nom de dieu, aidez-nous ». Il éclate alors en sanglots avant de répéter « Au nom de dieu ».

On sent le couple très touché par la tragédie, lui qui avait rejoint la Turquie, peu de temps après le sacre de Zeynep, pour y couler ce qu’ils pensaient être des jours heureux, entourés de leurs proches et des deux enfants qu’ils ont eus par la suite. Aujourd’hui, leur patrie est confrontée à l’horreur et à la douleur.