Charleroi est tombé sur un gardien de but en feu: voici le plus bel arrêt de la semaine (vidéo)

Mené 2-0 à Malines en match de la 24e journée de Jupiler Pro League, Charleroi a arraché un partage grâce à un doublé d’Adem Zorgane (66e, 67e). Les Malinois avaient creusé l’écart par Nikola Storm (5e) et Geoffry Hairemans (27e) avant que Rob Schoofs ne soit exclu (40e).

Si nous revenons sur ce match, c’est pour la bonne et simple raison que le plus bel arrêt de cette semaine en D1A émane de cette rencontre. Il faut dire que Gaëtan Coucke a tout fait pour empêcher le ballon de faire trembler les filets. Et ce, notamment à 2-2.

Voilà donc un « save of the week » qui ramène un point.