Sociobus à Marche-en-Famenne: si tu ne viens pas aux livres, les livres iront à toi!

Le CDS a pris ses quartiers dans les bâtiments de la bibliothèque centrale… et il est devenu plus mobile grâce au Sociobus. Une alternative ambulante qui permet de connecter directement les lecteurs aux ouvrages à thématique sociale.

Concrètement, le Sociobus s’arrête dans les écoles du secondaire et du supérieur, pour garder le contact avec le sud de la province où ces écoles sont le plus représentées. Pour retirer un ouvrage du CDS, de la bibliothèque centrale ou d’une bibliothèque provinciale, les étudiants envoient une demande de réservation au préalable une à deux semaines avant le passage du véhicule, par téléphone à la bibliothèque, par mail, via le catalogue collectif ou directement dans le Sociobus.

Ainsi, tout ouvrage réservé dans les délais par un étudiant peut être acheminé directement à son école via le Sociobus, ou dans la bibliothèque la plus proche, grâce au réseau des bibliothèques.

Il est à noter que le service est accessible gratuitement à tous les citoyens de la province de Luxembourg, lors des tournées Sociobus PRO, destinées au grand public. La prochaine sortie est prévue le 24 février à la bibliothèque de Libramont de 9h00 à 12h00, et de 13h00 à 16h00 à la bibliothèque d’Arlon.

Un catalogue fourni

Via le Sociobus, la Province de Luxembourg permet à tout citoyen de se procurer plus facilement près de 14.000 documents dans les sciences humaines et sociales issues du Centre de Documentation Sociale. On y retrouve principalement des ouvrages imprimés (livres, rapports, études, magazines, revues…), mais aussi des outils pédagogiques à destination des animateurs et des formateurs. En parallèle, la Province dispose, au Centre de Documentation Sociale, d’une sélection de supports multimédia, de DVD, ainsi que de deux bornes de consultation internet.

La plupart des prêts concernent des ouvrages sur la thématique des personnes âgées, la personne handicapée, les migrations internationales, les psychothérapies et le travail social.