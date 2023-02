Mauvaise nouvelle pour les consommateurs, les chèques mazout sont versés en retard: «Ça représente un mois de courses»

La mise en place du chèque mazout, censé aider les personnes se chauffant au mazout à hauteur de 300 €, n’est pas arrivée pour tout le monde, relate RTL Info.

Pour recevoir cette aide, il vous fallait remplir un formulaire en ligne sur le site du SPF. Plusieurs consommateurs attendent toujours de recevoir leur argent, comme Marc qui a attendu 5 mois : « Et après une longue attente, on m’envoie un mail automatique me disant que mes données ne sont pas correctes. Mais sans aucune explication. C’est incroyable ».