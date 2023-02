C’est officiel: Domenico Tedesco est le nouveau sélectionneur des Diables rouges jusqu’en juin 2024, Franky Vercauteren est nommé directeur technique

Après avoir trouvé un accord mardi soir avec Leipzig concernant les 5 derniers mois de salaire que lui devait son ancien employeur, le technicien italo-allemand (37 ans) s’est envolé ce mercredi matin vers la Belgique pour s’engager avec l’Union belge. Il succède ce matin officiellement à Roberto Martinez et a paraphé un bail qui le liera jusqu’au terme du prochain Euro, en juin 2024. La nomination de Franky Vercauteren est elle aussi officielle. Mais son contrat courra jusqu’en décembre 2024.

Ce n’est plus une surprise, juste une confirmation de ce que nous vous annoncions dans nos éditions du samedi 21 janvier. À l’amorce du sprint final, Domenico Tedesco avait pointé le bout de la roue en tête et il a fini par la conserver jusqu’à la ligne d’arrivée. Détaché avec le Néerlandais Peter Bosz (ex-Lyon) d’une échappée à quatre candidats, l’ancien entraîneur de Leipzig (vainqueur de la Coupe d’Allemagne la saison dernière mais remercié le 7 septembre après une défaite en Ligue des champions) était la priorité nº1 de la Task Force. Peter Bossaert (CEO de l’Union Belge), Bart Verhaeghe (président du Club de Bruges), Sven Jaecques (CEO de l’Antwerp) et Pierre Locht (CEO du Standard) ont donc choisi d’explorer la piste Tedesco jusqu’au bout, convaincus du vent de fraîcheur que le candidat pouvait apporter sur une sélection engoncée dans la routine de Martinez.

de videos

Mais la fuite des négociations dans nos colonnes n’a pas simplifié l’opération. Consciente qu’elle se retrouvait soudain dans une position de force par rapport au dédit du limogeage de son ancien entraîneur, la direction du RB Leipzig a soudain freiné des quatre fers pour tenter de négocier un abattement des émoluments de Tedesco. En fin de semaine dernière, des tractations sur plusieurs ont ainsi eu lieu pour aboutir à un accord, mardi soir aux environs de 21 heures.

Tedesco a ainsi pu avertir l’Union belge que plus rien ne s’opposait à la signature de son contrat pour devenir le sélectionneur de Diables. Il aura pour adjoint son adjoint Andreas Hinkel (T2) et Thomas Vermaelen (T3), ainsi que Max Urwantschky (préparateur des gardiens).

Quant à Franky Vercauteren (66 ans), il est revenu de Moscou en début de semaine pour se lier à la Fédération comme Directeur technique par le biais d’un bail qui courra jusqu’en décembre 2024. Une manière pour l’Union belge de créer un décalage contractuel entre le sélectionneur et le Directeur technique et ne pas connaître à nouveau le même vide de pouvoir qu’avec l’après-Martinez.