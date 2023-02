Virginie Efira et Marina Foïs dans un «devinettes de stars» grandeur nature avec Jenifer, Vianney et Christophe Willem (vidéo)

Vous connaissez le jeu du post-it ? Vous savez, ces bouts de papier que chacun colle sur son front et sur lesquels sont inscrits des noms, qu’il faut deviner en posant des questions. A chaque « oui », on continue l’interrogatoire, et au premier « non », on passe la main.

Pour la première fois, McFly et Carlito en ont fait un divertissement « grandeur nature », avec des invités triés sur le volet. Notre compatriote Virginie Efira et Marina Foïs ont répondu présent pour se creuser les méninges, tandis que Jenifer, Vianney ou Christophe Willem jouent les « post-its » en vrai, juste derrière elles.