«Des discours… et des actes sur la bonne gouvernance», le MR Luxembourg tacle les Engagés et le PS sur la situation d’Yves Bernard à Vivalia

« Vivalia, seul opérateur présent en Province pour tenter de rencontrer, en proximité, les besoins de soins hospitaliers des Luxembourgeois, est une énorme institution publique qui comporte plus de 4000 salariés et des centaines de médecins indépendants », détaillent d’abord les membres MR du conseil d’administration.

Yves Bernard, le contrôleur contrôlé

Et c’est justement ce nouvel organigramme présenté par le nouveau Directeur Général, Pascal Mertens, qui pose problème. Un problème qui est loin d’être nouveau. « Pascal Mertens a présenté et proposé un organigramme très clair et équilibré, en signalant toutefois qu’une des propositions ne satisfait pas aux règles de bonne gouvernance et à sa vision personnelle : Il s’agit du cumul des fonctions de supervision de l’audit interne (« contrôleur ») et de la direction financière (« contrôlé ») dans le chef du Conseiller stratégique Yves Bernard. Ce point a également été pointé par les organismes bancaires appelés à financer le projet. »