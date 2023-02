LeBron James, devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA: «J’ai toujours l’impression d’être le meilleur à avoir joué à ce jeu»

« C’est surréaliste parce que je ne m’en étais jamais fait un objectif », a déclaré LeBron James, 38 ans, mardi, après être devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, la ligue professionnelle de basket. « King » James s’est aussi dit prêt à continuer à « jouer encore quelques années ».

Avec désormais 38.390 points -série en cours –, « LBJ » a supplanté de deux unités l’ancien record établi par Kareem Abdul-Jabbar le 5 avril 1984 en 1560 rencontres. James n’est né que 8 mois plus tard. Un exploit réalisé dans sa vingtième saison, soit plus de la moitié de sa vie, après son 1410e match.

« Je n’ai jamais voulu vraiment devenir meilleur marqueur, alors je suis juste heureux de l’être. Je veux juste avoir de la longévité, être capable d’être le meilleur possible chaque soir », a-t-il réagi sur TNT, après la défaite concédée par ses Lakers contre Oklahoma City (130-138) malgré ses 38 points.

Interrogé par une ancienne idole des Lakers, Shaquille O’Neal, quant à savoir si sa performance historique faisait de lui désormais le plus grand joueur de l’histoire de la NBA, James a répondu d’une pichenette : « je vais laisser tout le monde en décider, ou en parler, mais c’est une grande discussion de salon de coiffure », a déclaré James, avant que O’Neal ne le coupe et exige une réponse directe. « Moi personnellement, je peux me mesurer à n’importe qui qui a déjà joué à ce jeu », a-t-il dit. « Mais tout le monde va avoir son favori, et tout le monde va décider qui est son favori, mais je sais ce que j’ai apporté à la table, je sais ce que j’apporte à la table chaque nuit, et ce que je peux faire sur ce parquet. J’ai toujours l’impression d’être le meilleur à avoir joué à ce jeu, mais il y a tellement d’autres grands joueurs que je suis heureux de faire partie de leur histoire. »

O’Neal a également demandé si James croit qu’il peut continuer à améliorer le record dans les années à venir. James a laissé la porte ouverte à peut-être jouer pour une franchise différente avant de raccrocher ses baskets.

« Je sais que je peux jouer encore quelques années. Je le sais à la façon dont je me sens, dont mon corps réagit cette saison. Tout dépend de mon état d’esprit. Si je suis toujours motivé pour essayer de disputer des titres, je sens que je peux encore le faire. Pour n’importe quel groupe de gars, pour n’importe quelle franchise, je peux aller là-bas et aider à gagner plusieurs championnats, ou à gagner un championnat. »

« C’est un sentiment assez surréaliste de pouvoir jouer à ce niveau 20 ans après mes débuts (en NBA, ndlr), d’être au sommet de mon basket », a encore dit le « King ».

L’ancien recordman Kareem Abdul-Jabbar, qui était présent dans la salle pour voir tomber son record, s’est aussi exprimé dans une interview accordée à TNT après la performance de son désormais successeur au sommet des tablettes. « « La carrière de LeBron est celle de quelqu’un qui avait prévu de dominer ce jeu. Et c’est en cours depuis presque 20 ans maintenant Vous devez lui donner du crédit pour juste la façon dont il a joué et pour la façon dont il a duré et dominé. Il a cette essence indéfinissable qu’on appelle le leadership. »