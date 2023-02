«C’est un grand honneur»: la première réaction de Domenico Tedesco après sa nomination à la tête des Diables

Le technicien italo-allemand de 37 ans remplace l’Espagnol Roberto Martinez, qui a quitté son poste le 1er décembre dernier après l’élimination des Diables Rouges au 1er tour de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Il a signé un contrat jusqu’à l’issue de l’Euro 2024. Il sera présenté officiellement à la presse, ce mercredi après-mdi à 16 heures à Tubize en compagnie du nouveau directeur sportif Frank Vercauteren.

« J’ai eu un bon sentiment lors de notre première discussion et nous étions immédiatement sur la même longueur d’onde. Je suis vraiment motivé et je suis très impatient de commencer. C’est un grand honneur pour moi d’être le nouvel Entraîneur fédéral de la Belgique », a déclaré sur le site de l’Union belge celui qui devient ce mercredi le 26e sélectionneur différent de l’histoire des Diables Rouges.

Ingénieur de formation, Tedesco, qui ne possède pas un passé de joueur au plus haut niveau, a commencé par entraîner les jeunes de Stuttgart et d’Hoffenheim avant de prendre place sur le banc d’Erzgebirge Aue, lanterne rouge de la D2 allemande, en mars 2017. Il parvint à assurer le maintien du club en D2 et se retrouva T1 de Schalke 04 en 2017, alors qu’il était âgé de 31 ans. Vice-champion d’Allemagne avec les Königsblauen derrière le Bayern en 2018, il fut remercié en mars 2019.

Passé par le Spartak Moscou entre octobre 2019 et mai 202, Tedesco revint en Allemagne en décembre 2021, au RB Leipzig, où il a été limogé en septembre 2022, après une défaite à domicile contre le Shakhtar Donetsk.

La Belgique était sans sélectionneur fédéral depuis le Mondial 2022. En poste depuis 2016, Roberto Martinez avait annoncé son départ dans la foulée de la défaite face à la Croatie, qui scellait l’élimination des Diables au 1er tour de la Coupe du monde au Qatar.

Pour remplacer le Catalan, l’Union belge a publié une annonce sur son site internet et mis sur pied une task force, composée de Peter Bossaert (CEO de l’Union Belge), Sven Jaecques (CEO de l’Antwerp, Pierre Locht (CEO du Standard) et de Bart Verhaeghe (président du Club de Bruges), chargée de désigner le 28e sélectionneur de l’histoire des Diables Rouges.

Plusieurs noms ont circulé (Thierry Henry, Hervé Renard, Joachim Löw, Andrea Pirlo, Claude Puel, André Villas Boas, Mauricio Pochettino…) mais c’est finalement sur le jeune coach de 37 ans que la fédération a jeté son dévolu. Tedesco, le 10e étranger à la tête des Diables, devra relancer la dynamique de l’équipe nationale après le fiasco du Qatar.

Le nouveau sélectionneur devra travailler avec le nouveau directeur technique de la fédération. Roberto Martinez cumulait les deux fonctions. Pour le remplacer au poste de directeur technique, la fédération a officialisé aussi ce mercredi l’arrivée de Frank Vercauteren.

Les Diables Rouges joueront leur prochain match le vendredi 24 mars à Stockholm face à la Suède, première étape de la campagne de qualifications pour l’Euro 2924 en Allemagne. Ce sera sans Eden Hazard. l’ancien capitaine a annoncé sa retraite internationale après le Mondial.