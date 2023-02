Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie: les dons en argent sont à privilégier

C’est ce qu’indique mercredi matin au micro de La Première (RTBF) Sébastien Dechamps, coordinateur humanitaire chez Caritas International.

Envoyer du matériel depuis la Belgique « n’est pas la manière la plus efficace » d’agir, car l’essentiel est disponible sur place, précise-t-il. « Le but est de récolter un maximum de fonds et de faire parvenir cela le plus rapidement possible aux partenaires pour faire des achats sur place. Cela va plus vite, c’est plus efficace et moins cher ». Le message à la population est donc : privilégiez les dons en argent, selon Sébastien Dechamps.