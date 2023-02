«Vous ne briserez pas mon âme»: critiquée sur son physique aux Grammy Awards, Madonna répond à ses détracteurs

Lire aussi Récompensée à quatre reprises aux Grammy Awards 2023, Beyoncé bat tous les records

« Une fois de plus, je suis pris dans l’éclat de l’âgisme et de la misogynie qui imprègne le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui refuse de célébrer les femmes qui ont dépassé l’âge de 45 ans et ressent le besoin de les punir si elles continuent à être volontaires, travailleuses et aventureuses », poursuit l’interprète de « Like a Virgin ». « Je ne me suis jamais excusée pour aucun des choix créatifs que j’ai fait ni pour mon apparence ou ma tenue vestimentaire et je ne vais pas commencer. J’ai été dégradée par les médias depuis le début de ma carrière mais je comprends que tout ceci n’est qu’un test et je suis heureuse de faire œuvre de pionnière pour que toutes les femmes derrière moi puissent avoir plus de facilité dans les années à venir. »

Et de conclure : « Vous ne biserez pas mon âme », en référence aux paroles d’une célèbre chanson de Beyoncé.