L’artiste Lous and The Yakuza reçoit le Zinneke de bronze: elle est nommée ambassadrice pour Bruxelles

C’est dans la célèbre salle de concert AB que Marie-Pierra Kakoma (26 ans), mieux connue sous le nom de Lous and The Yakuza – Lous se lit « soul » à l’envers, a été récompensée ce mardi soir. Sven Gatz (Open VLD), ministre en charge de l’Image de Bruxelles, lui a remis un Zinneke de bronze. Le Zinneke de bronze est une version miniature de la célèbre œuvre d’art représentant un chien bâtard de Bruxelles, réalisée par Tom Franssen, qui se trouve dans la rue des Chartreux en plein cœur de Bruxelles. Le « zinneke » est un croisement entre différentes races de chiens. Il symbolise la diversité de Bruxelles, dont les habitants combinent une culture de « zwans » avec une attitude ouverte envers les étrangers du monde entier. Avec ce Zinneke de bronze, la Région de Bruxelles-Capitale souhaite rendre hommage aux ambassadeurs informels de la région.

Lous and The Yakuza se dit bruxelloise ayant grandi au Congo et au Rwanda. Elle a décroché un contrat de disque en France puis a percé en Italie et au Danemark. Elle poursuit sa prochaine étape aux États-Unis. Elle est devenue l’un des visages des actions Black Lives Matter en Belgique. Elle a réalisé la traduction officielle en française du poème d’Amanda Gorman lors de l’investiture du président américain Joe Biden. Elle fait avancer des projets de santé au Congo et au Rwanda. Elle est également peintre, elle a défilé lors de la semaine de la mode à Paris, elle est un des visages de la marque Vuitton, mais la musique est sa vie. Les débuts ont pourtant été difficiles, après une période comme jeune SDF à Bruxelles, puis des chansons en anglais dans les underground bruxellois. La percée s’est faite pendant la crise du Covid sur Youtube, et comme Stromae avec des textes français lourds de sens et des mélodies « upbeat », dans son cas pop, hip-hop/trap et R&B.

Deux albums Depuis lors, Lous and The Yakuza s’est produit dans de nombreux festivals en Belgique et à l’étranger. Elle a réalisé deux albums aux textes engagés et personnels, a été à l’affiche avec Coldplay, Alicia Keys et Gorillaz dans des arènes gigantesques, et peut être entendue sur la bande-son de FIFA 23.

« Pendant des années, Toots a été l’ambassadeur sympathique par excellence de Bruxelles, même si sa carrière l’a mené jusqu’en Amérique. C’est bien que les jeunes talents bruxellois prennent le flambeau. Nos ambassadeurs bruxellois peuvent à leur façon montrer au monde entier Bruxelles comme laboratoire créatif et patchwork intéressant », déclare le ministre Sven Gatz. Selon lui, Lous and The Yakuza s’inscrit dans l’image multilingue de Bruxelles dans le monde : « Je reconnais une nouvelle caractéristique des jeunes Belges (Stromae, Angèle, et maintenant aussi Lous and The Yakuza) qui font leur chemin dans le monde : au moins trilingue, souvent avec une autre langue d’origine en plus. Ils sont urbains et citoyens du monde, mais comme Lous, ils ressentent le besoin de venir manger du ‘stoemp’ ici de temps en temps. Lous and The Yakuza devient une star mondiale mais nous rappelle toujours qu’elle a vécu dans les rues à Bruxelles, elle fait la couverture de Vogue mais entre-temps dessine aussi l’intérieur d’un espace de co-working à Bruxelles, ce mix c’est du ‘zinneke » à l’état pur’. »