Bradley est révolté: il renvoie sa tondeuse défectueuse à Coolblue pour une réparation et ne l’a jamais revue, «ce n’est pas une question d’argent, mais…»

C’est quelques mois après son achat que la tondeuse de Bradley a rendu l’âme. « J’ai suivi la procédure indiquée par Coolblue. Quand j’ai demandé un statut après quelques semaines, on m’a dit qu’ils n’avaient pas reçu de retour », explique le Belge dans les colonnes du Belang van Limburg .

Sa nouvelle tondeuse à barbe étant défectueuse, Bradley, un Belge de 29 ans, l’a renvoyée à Coolblue, site internet sur lequel il l’avait achetée. Mais malheureusement pour lui, tout ne s’est pas passé comme prévu. Bradley a envoyé le colis via bpost, mais le vendeur affirme n’avoir jamais rien reçu.

Mais ce qui est d’autant plus étrange, c’est que bpost avait bel et bien une preuve de livraison du colis. « J’ai montré ça à Coolblue, mais ils n’avaient pas mon appareil. J’ai dû contacter bpost et si je voulais une tondeuse, je devais en acheter une nouvelle », déplore Bradley, mécontent. « Ce n’est pas une question d’argent, mais de principe », ajoute-t-il.