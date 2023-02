23,5 gr de cocaïne, 161,28 gr de marijuana et 70 gr d’héroïne saisis à Namur

150 membres de la zone de police locale ont été engagés dans ces opérations, avec le soutien de la police fédérale (corps d’intervention, police à cheval, chiens stupéfiants, police des chemins de fer) et de l’Office des Étrangers.

En janvier, la police de Namur-Capitale a mené six opérations de sécurisation thématiques. Elles visaient la vente et la détention de stupéfiants, la conduite sous influence, le stationnement sauvage, ainsi que la sécurisation générale de la ville.

201 véhicules et 120 personnes ont été contrôlés. Cela a mené à 7 arrestations judiciaires et 9 arrestations administratives. Une somme totale de 1.065 € a été saisie. De même que 23,5 grammes de cocaïne, 161,28 grammes de marijuana et 70 grammes d’héroïne. 27 procès-verbaux pour vente ou détention de stupéfiants ont été dressés.