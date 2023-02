«Une étape importante, que je préparais depuis un certain temps»: Franky Vercauteren réagit à sa nomination au poste de directeur technique de l’Union belge

Frank Vercauteren succède à Roberto Martinez, qui cumulait cette fonction avec celle de sélectionneur national depuis septembre 2018. Il portera le titre de « Sports Director Football » et travaillera à côté de Jelle Schelstraete, l’Operational Director Football, qui dirigera l’organisation sportive de l’URBSFA.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever cette nouvelle étape importante dans mon parcours professionnel, que je préparais depuis un certain temps déjà » a déclaré Vercauteren sur le site de l’Union belge après sa nomination. « Entre 2008 et 2009, j’ai déjà travaillé pour l’URBSFA, mais j’ai pu remarquer que celle-ci a fortement évolué entre-temps dans le sens positif du terme. La Belgique a aussi la chance de pouvoir compter sur de nombreux talents depuis ces dernières années, mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et il est de notre devoir de préparer l’avenir. Ce n’est pas suffisant d’être fort sur le papier ; le plus important est de traduire nos qualités en réalisant des résultats sur le terrain, et ce, avec toutes nos équipes nationales. Cela doit être notre ambition. »

En choisissant Vercauteren, 66 ans, comme directeur technique, l’URBSFA opte pour l’un des entraîneurs belges les plus en vue de ces vingt dernières années. L’ancien « Petit prince du Parc Astrid » a notamment remporté deux titres de champion de Belgique avec Anderlecht, en 2006 et 2007, et un avec Genk, en 2011.

Sa carrière sur le banc, initiée en 1993 avec les jeunes du RCS Braine, l’a vu passer aussi par Malines, le Cercle Bruges et l’Antwerp en Belgique, Al-Jazira à Abu Dhabi, le Sporting au Portugal, Samara en Russie et Al-Batin en Arabie saoudite. Il a aussi occupé un rôle de conseiller sportif à Oud-Heverlee Louvain.

Il s’agira d’un retour au sein de l’Union belge pour Vercauteren, adjoint de René Vandereycken entre mai 2008 et avril 2009 puis sélectionneur intérimaire jusqu’en septembre 2009. Il a dirigé 5 matchs des Diables avant la nomination de Dick Advocaat.

Comme joueur, le Soulier d’Or 1983, vainqueur notamment à deux reprises de la Coupe des vainqueurs de Coupe et à deux autres de la Coupe de l’UEFA avec Anderlecht, a porté à 63 reprises le maillot de l’équipe nationale, marquant 9 buts. Il avait notamment participé à deux Coupes du monde, en 1982 et en 1986, année où les Belges avaient atteint pour la première fois de leur histoire les demi-finales.