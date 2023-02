Voici la nouvelle exposition qui prendra place à la gare de Liège-Guillemins: «Extra Muros, au-delà des murs» dès le 22 avril

Qu’il s’agisse de la muraille de Chine, du mur de Berlin ou encore du mur du son, l’espace exposition de Liège-Guillemins offrira aux visiteurs « une lecture originale du monde à travers ses murs emblématiques ». Pour ce faire, des décors immersifs et interactifs seront mis en place à l’aide d’objets et d’œuvres d’art issus de collections privées ou d’institutions comme le Louvre.

Les lieux seront divisés en trois parties successives, à savoir « les murs qui oppressent et enferment », « les murs de mémoires et ceux qui protègent » et « les murs qui expriment, les murs libératoires ». Selon les organisateurs, elles permettront « de mettre l’accent sur la polysémie des murs », qu’ils soient physiques, figuratifs ou mentaux.