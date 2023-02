Le premier conseil communal des enfants de Gembloux a prêté serment

Ce mardi soir, le conseil communal des enfants de Gembloux a prêté serment pour la toute première fois. Ils sont 18 élèves de cinquième primaire à s’être engagés pour la commune et les citoyens de Gembloux. Les jeunes élus viennent des écoles communales d’Ernage, de Lonzée, Bossière, Corroy-le-Château, Mazy, Sauvenière, Grand-Manil, Beuzet, Grand-Leez et des écoles libres de Mazy et de Lonzée, ainsi que de l’Athénée royal de Gembloux et du Collège Saint-Guibert.

L’initiative de ce conseil communal des enfants a été soutenue par la Ville de Gembloux, en collaboration avec l’ASBL Animagique et le CArrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et de la Démocratie (CRECCIDE).