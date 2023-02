«Des conna***», «Ils ont été immondes»: Amandine Pellissard règle ses comptes avec les chroniqueurs de «TPMP» sans langue de bois

Lire aussi «On s’éclate»: les Pellissard franchissent un nouveau cap en tournant un film porno professionnel avec un autre candidat de télé-réalité (photo)

Malgré cette mauvaise expérience, Amandine Pellissard est retournée sur le plateau de « TPMP » le lendemain : « Je ne voulais pas revenir pour me faire lyncher sur la place publique et être en face de cinq connards qui m’en balancent plein la tronche. En plus, on fait croire que les gens applaudissent ou huent alors qu’ils obéissent au chauffeur de salle. Bref, le lendemain, ils me téléphonent en me disant qu’une psychiatre les avait contactés parce qu’elle voulait me défendre. Ils me disent qu’ils veulent corriger les erreurs de la veille sur les chroniqueurs, qu’ils avaient été trop loin. Sur le plateau, je me suis vite rendu compte que cette femme n’était pas psychiatre et qu’elle venait juste vendre son livre. Elle est venue me parler en coulisses très hautaine. Sur le plateau, elle m’a parlé avec un mépris sans borne. Ils ont invité ma mère à qui je ne parle plus. Ils voulaient me faire craquer et me faire passer pour une fille fragile en mettant le point sur ma corde sensible : mon enfance. J’ai été foncièrement écœurée qu’ils nous aient utilisés, d’être piégée ainsi. »