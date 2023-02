Les Indoor Red Lions battent la Namibie et filent en quarts de finale de la Coupe du monde

Les Indoor Red Lions ont en effet battu 4-1 la Namibie (FIH-16) dans leur 4e et avant-dernier match de la phase de poules. Avec 9 points, la Belgique est assurée de terminer dans le top 4 de son groupe A avant son dernier match de poules de jeudi contre les Pays-Bas et ainsi de disputer vendredi un duel pour tenter de rejoindre le dernier carré du tournoi.

La Belgique a directement mis son emprise sur le match, Philippe Simar faisant la différence avec deux buts en 2 minutes (3e et 4e). Mais au lieu de pousser sur l’accélérateur, les hommes de Max Bergez ont tiré le frein à main. La Namibie a multiplié les pénétrations dans le cercle de Romain Henet, parvenant même à le tromper à la dernière seconde avant le repos, via un tir de Percy Barhtram (20e): 2-1 à la mi-temps. La Namibie a eu les occasions pour égaliser dans le 3e quart-temps, mais avec l’aide de Henet qui multiplia les interventions et un but contre le cours du jeu de Gaëtan Dykmans (29e), les Lions entamèrent la dernière période avec un avantage de 2 goals. Un écart qui passa à trois avec un penalty-corner converti par Simar (34e), pour son triplé du jour, portant son total à 12 buts en 4 matchs.

Dans leur poule A, les Indoor Red Lions s’étaient auparavant imposés 7-1 face au Kazahstan (FIH-13) et 7-2 sur la Nouvelle-Zélande (non classée), s’inclinant mardi 5-1 devant l’Autriche, tenante du titre et N.1 mondial.

Plus tard dans la journée, l’Autriche et les Pays-Bas (FIH-7) s’affronteront avec comme enjeu la 1re place du groupe. Au classement, la Belgique est 3e avec 9 points, derrière les Pays-Bas et l’Autriche (9). Elle pourrait encore revendiquer une place dans le top 2 de la poule si elle s’impose jeudi face aux Pays-Bas. La Namibie est 4e (3), tandis que le Kazakhstan et la Nouvelle-Zélande, avec un compteur toujours bloqué à 0, sont éliminés de la course aux quarts de finale.

Ceux-ci, réservés aux 4 premiers de chaque poule, sont programmés vendredi; les demi-finales et finales samedi.