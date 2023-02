Matt est furieux: quelques mois seulement après avoir emménagé, il doit déménager à cause d’une modification faite par la commune, «je dois maintenant trouver une nouvelle maison»

Selon les informations du Sun, Matt avait emménagé à cet endroit car la location comprenait un parking gratuit, au coin de la rue. Une aubaine quand on vit dans le centre-ville.

Mais malheureusement pour lui, il a récemment appris que le parking était sur le point de fermer. On lui a alors proposé une place de parking à « The Brook », à côté du centre commercial du Pentagone. Mais ce parking se trouve très loin de son domicile.

« Je dois maintenant trouver une nouvelle maison car je ne peux pas marcher la nuit un demi mile (800 mètres) jusqu’à ma voiture. « Chatham n’est pas sécurisée le jour, et encore moins la nuit », déplore Matt. De plus, le Britannique craint que ce parking à plusieurs étages soit un endroit dangereux pour y laisser sa voiture, notamment à cause de la consommation de drogue qui y est liée.