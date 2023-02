Le CPAS de Tournai «fait entrer la lecture» à la crèche Clair Matin

« C’est une animation qui plaît beaucoup aux enfants », se réjouit l’animatrice de la bibliothèque communale, Stéphanie Hernandez. « Il y a une sorte de rituel à chacune de mes visites. Tout d’abord une lecture en groupe, puis une lecture individuelle, où on laisse les enfants découvrir les livres, manipuler les pages, etc. Les enfants restent très sensibles au plaisir des histoires, aux comptines ».

La crèche Clair Matin a lancé cette nouvelle activité en octobre 2022 avec l’idée de donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Le stock des livres est renouvelé régulièrement avec la livraison, chaque mois, d’une nouvelle caisse à thème d’une vingtaine de bouquins en provenance de la bibliothèque communale (abonnement de 6 € par mois) pour la section des plus grands.

L’animation lecture colle parfaitement à la philosophie de la Déclaration de Politique sociale du CPAS. « Au-delà de l’accompagnement social et de l’aide financière, le Centre développe toute une série de services pour un public plus large : une crèche mais aussi trois maisons de repos et de soins, la distribution des repas à domicile, une école des devoirs, un centre de scolarité et de loisirs », rappelle la présidente de l’institution, Laetitia Liénard. « Notre volonté est de soutenir l’ensemble de ces services qui contribuent à plus de cohésion sociale et qui participent à l’émancipation culturelle sur notre territoire. Par ailleurs, cela contribue à la perception positive des CPAS ».