Top départ pour le réaménagement du boulevard Adolphe Max à Bruxelles

Le centre-ville de Bruxelles poursuit sa transformation. Après la mise en place du piétonnier, c’est au tour du boulevard Adolphe Max et ses rues adjacentes d’être réaménagées. Route et des trottoirs détériorés, trottoirs étroits, stationnement illégal, chaussées endommagées, manque de contrôle social, problèmes d’hygiène… Les défis sont multiples. « Le boulevard Adolphe Max doit absolument être rénové. Non seulement, l’espace excessif que l’aménagement actuel alloue aux voitures est obsolète, mais aussi, les arbres dans des bacs sont d’un autre siècle. L’arbre était autrefois un élément décoratif, il est aujourd’hui un élément essentiel de tout réaménagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous ramenons la nature en ville : des arbres à haute tige et à troncs multiples, plantes vivaces, graminées ornementales et fleurs à bulbes. Chaque saison permettra d’apprécier différemment le boulevard. Nous espérons que le projet donnera une nouvelle impulsion aux commerces locaux et que les Bruxellois redécouvriront cette artère prestigieuse et son patrimoine remarquable », déclare Ans Persoons (One.Brussels-Vooruit), échevine de l’Urbanisme et de l’Espace public.

Avec ce réaménagement, la Ville de Bruxelles souhaite redonner au boulevard son allure d’antan. Le boulevard sera aménagé en plain-pied de façade à façade. Le style du mobilier urbain de la zone piétonne – éclairage public, bancs et arceaux vélos – sera maintenu. L’espace pour les voitures sera limité. De nouveaux arbres seront plantés, des espaces verts et de larges trottoirs en pierre bleue seront créés. Le sens de la circulation sera conservé. Le boulevard deviendra ainsi un maillon important de la liaison cyclo-piétonne entre le nord et le sud de la ville. Les rues adjacentes entre le boulevard Adolphe Max et le boulevard Emile Jacqmain seront également réaménagées en plain-pied avec des espaces verts et des arbres là où c’est possible.

« La rénovation du boulevard Adolphe Max et des rues adjacentes est une étape supplémentaire dans la revalorisation du centre-ville tout en mettant en avant le prestige de cette artère. Ces travaux amélioreront la qualité de vie des habitants et des commerçants et augmenteront le confort pour tous les déplacements. C’est la poursuite d’une Ville à 10 minutes pour tout le monde », commente le bourgmestre Philippe Close (PS).

Au total, on compte dans le périmètre : 42 arbres à haute tige, 18 arbres à troncs multiples plus petits, 44 espaces verts, 87 pistes cyclables, 8 bancs et 5 balançoires. À l’avenir, l’eau de pluie sera récupérée au niveau des trottoirs et alimentera les espaces verts/arbres. La surface perméable augmente de 1400 m² par rapport à la situation existante. « Avec des trottoirs élargis et de plain-pied, ce réaménagement permettra de soutenir la nouvelle dynamique commerciale que la Ville ambitionne pour cette artère qui se verra ainsi dotée d’une nouvelle identité basée sur l’expérience des visiteurs qui auront plus d’espaces pour circuler, mais aussi dans les terrasses Horeca qui se verront plus aérées », se réjouit Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques et de l’Emploi. Chantier Les travaux de réaménagement ont débuté le 8 février avec l’enlèvement des arbres et des bacs actuels. Pendant la première semaine, le stationnement sera interdit dans toute la zone. Ensuite, l’interdiction sera partielle par zone. Dans la semaine du 13 février, l’entrepreneur interviendra à l’angle de la rue de Malines et de la rue Saint-Pierre et aussi dans le boulevard Adolphe Max, du côté des numéros pairs, entre la rue du Pont-Neuf et la rue Saint-Michel. La circulation sera déviée localement et le terminus de la ligne de bus 88 sera déplacé sur le boulevard Emile Jacqmain au numéro 82. Toutes les phases ultérieures du chantier et les informations sont consultables sur le site de la Ville.