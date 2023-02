Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les images de l’accident de Chayenne Van Aarle sont impressionnantes. La Volvo de Miss Belgique est profondément enfoncée sous l’arrière du camion.

de videos

Le pare-brise et le toit ont été défoncés. « Les nouveaux camions immatriculés depuis le 1er septembre 2021 doivent avoir à l’arrière une barre anti-encastrement plus solide et plus basse de dix centimètres afin d’empêcher que la voiture ne glisse sous le camion en cas de collision », indique Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias.

Ce dispositif fonctionne comme l’atteste la vidéo d’un crash-test mené en Suisse, mais il a ses limites. Plus la voiture arrive à une vitesse élevée, moins il sera efficace.