Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie: l’UE a reçu une demande d’aide de la Syrie

«Ce matin, nous avons reçu une demande d’aide du gouvernement syrien par le biais du mécanisme de protection civile. Nous partageons cette demande avec les États membres de l’UE et nous les encourageons à apporter l’aide demandée», a déclaré le responsable, chargé de la gestion des crises, lors d’une conférence de presse.

Jusqu’ici, seule la Turquie avait fait cette demande à l’UE. Cette dernière était donc contrainte, pour la Syrie, de passer par ses partenaires humanitaires sur le terrain (ONG, etc.) pour fournir de l’aide.

Mardi, la Commission européenne avait rappelé qu’en matière de protection civile fournie par les États, qui se différencie de l’aide humanitaire via les ONG de terrain, il était indispensable que les équipes disposent du soutien des autorités sur place afin de travailler efficacement et en sécurité.

«Il est également important de s’assurer, je tiens à le souligner, que cette aide va aux personnes qui en ont besoin, et qu’elle n’est pas détournée. C’est quelque chose que nous allons surveiller», a ajouté Janez Lernarcic.

Le régime de Damas est sous le coup de sanctions internationales depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

Si les Européens ont envoyé de premiers secours en Turquie quelques heures après le séisme lundi, à la demande de ce pays, la question de l’acheminement de l’aide aux Syriens, en particulier dans la zone rebelle d’Idleb, dans le nord-ouest du pays, s’avère en revanche plus complexe.

La Syrie a besoin d’assistance pour le sauvetage des personnes bloquées sous les décombres, mais aussi de médicaments et équipements médicaux et d’aide alimentaire d’urgence, a détaillé le commissaire européen lors d’une conférence de presse.

Il a souligné que le séisme «n’a fait qu’aggraver (une) situation humanitaire déjà dramatique» après plus de dix ans de guerre en Syrie.

M. Lenarcic a précisé qu’à la date de mercredi, 20 pays de l’UE et trois pays européens associés s’étaient engagés à fournir à la Turquie un total de 1.500 secouristes et médecins, ainsi que 100 chiens de recherche et sauvetage.