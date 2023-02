Une étudiante liégeoise enlevée à Bruxelles, séquestrée et violée par trois hommes à Charleroi: ils sont acquittés au bénéfice du doute!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la conclusion judiciaire d’un dossier particulièrement glauque qui a connu son lot de rebondissements au fil du temps : l’acquittement. Une conclusion sans doute provisoire parce que la décision du tribunal correctionnel de Charleroi risque bien d’être frappée d’appel.

Deux versions incompatibles

D’un côté, on a une étudiante liégeoise, Laura, qui sort en boîte à Bruxelles avec des amis le 13 janvier 2018. Au petit matin, elle les quitte et semble dans un état fort alcoolisé lorsqu’elle est filmée à l’extérieur de la discothèque. Elle se retrouve, 2 heures plus tard, dans un studio pourri de la rue des Trois Pistolets à Charleroi, en compagnie de trois inconnus.