Loïc Nottet remplit le Cirque Royal en 4 minutes, rajoute une seconde date, elle aussi déjà complète: une troisième date sera-t-elle bientôt annoncée?

Lire aussi «Fier de mon bro!»: Bigflo se lance en solo sous un autre nom, Oli lui témoigne tout son soutien

Si son nouvel album n’est pas encore sorti, Loïc Nottet, révélé dans « The Voice » Belgique, a déjà conquis ses fans avec ses derniers titres, « Mélodrame » et « Danser ». Des chansons qu’il interprétera bien évidemment les 27 et 28 avril prochains.