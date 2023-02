Séisme meurtrier en Turquie et en Syrie: la Turquie a officiellement accepté l’offre d’aide belge, 5 millions débloqués

B-Fast, structure interdépartementale d’intervention d’urgence, avait annoncé mardi l’envoi d’une telle équipe. Une équipe de reconnaissance part à 14h00 de l’aéroport militaire de Melsbroek pour se rendre sur place et repérer les lieux pour l’établissement de l’hôpital de campagne. Celui-ci devrait être actif courant de semaine prochaine, avaient précisé mardi les Affaires étrangères.

La mission est coordonnée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, mais d’autres services sont également impliqués dans B-Fast, dont la Défense, l’Intérieur, etc.

La Turquie avait activé dès lundi le mécanisme de protection civile de l’UE, et une vingtaine de pays européens ont rapidement mobilisé des secours. Il s’agit pour la plupart d’équipes de recherche et sauvetage, mais aussi deux équipes médicales d’urgence, auxquelles viendra donc s’ajouter l’équipe belge.

La Belgique va libérer cinq millions d’euros d’aide humanitaire d’urgence pour venir en aide aux régions de Turquie et Syrie dévastées par les séismes de lundi, annonce mercredi la ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez.

Cette enveloppe supplémentaire va en grande partie (4 millions d’euros) aller au fonds humanitaire dit «cross-border» pour la Syrie, un fonds créé par les Nations Unies il y a plusieurs années et qui vise à permettre à des organisations locales de fournir de l’assistance au-delà des frontières et lignes de conflit. Un autre million sera ajouté à des fonds prévus pour le Fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes (Disaster Response Emergency Fund, DREF) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).