Manchester City déploie des moyens faramineux pour se défendre face aux accusations de la Premier League: son avocat sera payé autant… que Kevin De Bruyne!

Manchester City a été renvoyé par la Premier League devant une commission indépendante qui sera chargée d’examiner plus d’une centaine de possibles infractions aux règles financières depuis la saison 2009-10, a annoncé lundi l’instance organisatrice du championnat d’Angleterre.

« Manchester City est surpris par la publication de ces violations présumées des règles de la Premier League, en particulier compte tenu de l’engagement important et de la grande quantité de documents détaillés fournis », a de son côté réagi le club dans un communiqué.

En vertu du règlement de la Premier League, la formation du nord de l’Angleterre encourt des sanctions allant de la simple réprimande à l’exclusion du championnat, en passant par le retrait de point(s), s’il est reconnu coupable par la commission. Celle-ci peut aussi conditionner les sanctions, susceptibles d’appel, à la réalisation d’actions correctrices dans un délai imparti.

Et, pour défendre ses intérêts, le club de Pep Guardiola a décidé de ne pas faire les choses à moitié. En effet, les Cityzens ont fait appel à l’un des avocats les plus réputés au monde : Lord Pannick KC. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce que celui-ci a notamment défendu les intérêts d’un certain Boris Johnson, qui était accusé d’avoir organisé de petites fêtes à Downing Street en plein confinement. Rien que ça.

Mais, forcément, une telle réputation, ça a un prix. Et un fameux. Lord Pannick réclamerait en effet environ 80.000 livres par jour, soit 400.000 livres par semaine. Si l’on compare avec les salaires des joueurs du champion d’Angleterre en titre, c’est une rémunération plus élevée que tous les joueurs, sauf sept d’entre eux. Et, avec une telle somme, Lord Pannick aurait le même salaire qu’un certain… Kevin De Bruyne. Sauf que l’avocat, lui, n’est pas capable de distiller des caviars sur les terrains de Premier League. Mais il pourrait bien permettre au Diable rouge de continuer à le faire…