Alors qu’il fait son jogging, un homme se fait tabasser à Comines: «Des personnes m’ont influencé»

L’air frais, le besoin de brûler les toxines, de se ressourcer dans la nature voire de sculpter son corps. Pour de nombreuses personnes, le jogging de fin de journée est essentiel à plus d’un titre. Lorsqu’il effectue sa petite séance de course à Comines, Benoît, prénom d’emprunt, suit cet objectif. L’homme est tranquillement en train de courir. Said, prénom d’emprunt, sait que Benoît est présent dans le coin à cette heure. Il l’attend pour lui demander des informations à propos d’une connaissance commune. Mais la situation dérape sérieusement…