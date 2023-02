L’Australie refuse une nouvelle mine de charbon pour protéger la Grande Barrière de Corail

Des recommandations qu’ont suivies le département de Mme Plibersek, qui affirme que les sédiments de la mine de charbon affecteraient probablement le récif corallien et les ressources locales en eau.

C’est la première fois que le gouvernement australien bloque un projet de construction d’une exploitation minière en vertu de la loi sur la protection et la conservation de la biodiversité. Un changement de cap notable pour l’Australie, dont l’industrie du charbon reste un des moteurs de l’économie, malgré les conséquences de plus en plus palpables du réchauffement climatique dans le pays.