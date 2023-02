Trois ministres réunis sur la Ligne 38, à Herve, pour des panneaux qui prônent la sécurité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois ministres et une kyrielle de responsables communaux pour inciter à plus de convivialité et surtout au respect de mesures élémentaires de sécurité sur les RAVeL : il y avait du beau monde ce mercredi matin sur la Ligne 38, à Battice et Herve, près du Fort, puis au pied de la passerelle enjambant la N3 vers la Plaine de sports André Smets.

L’objectif était de dévoiler officiellement des panneaux incitant à utiliser la sonnette, à ne pas dépasser le 30 km/h, à tenir les chiens en laisse, à rouler de manière disciplinée en peloton… sur les voies lentes, afin d’y sécuriser la mobilité douce. Pour le coup, les ministres Ecolo Georges Gilkinet (en charge de la Mobilité au fédéral) et Philippe Henry (son homologue à la Région) ainsi que la ministre libérale régionale Valérie De Bue (en charge de la Sécurité routière à l’échelon de la Région) avaient fait le déplacement, en pédalant entre les panneaux.