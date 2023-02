Le superbe geste de Dries Mertens: le Diable et sa femme viennent en aide aux sinistrés du séisme en Turquie (vidéo)

Depuis que le terrible tremblement de terre et ses répliques ont frappé la Turquie et la Syrie lundi à l’aube, le bilan ne cesse de s’alourdir. Ce mercredi matin, les derniers chiffres macabres faisaient état de 9.500 victimes (7.000 en Turquie, 2.500 en Syrie). Et ce n’est malheureusement pas terminé.

La mobilisation est évidemment grande pour venir en aide aux nombreux sinistrés. Des anonymes mais également des célébrités mettent la main à la pâte. C’est notamment le cas de Dries Mertens. L’attaquant belge de Galatasaray, arrivé dans le club d’Istanbul l’été dernier, s’est ainsi rendu au stade Nef, celui de sa formation qui l’a transformé en dépôt où les locaux peuvent apporter des vivres et autres biens de première nécessité. Le Diable et sa femme Katrin ont chargé des camions qui vont être acheminés aux victimes rescapées des séismes.

Comme à Naples

Un beau geste qui n’est pas une première pour Dries Mertens. À Naples, il est une légende et pas seulement car il est le meilleur buteur (148 goals en 397 matches de 2013 à 2022) de l’histoire du club qui a notamment vu passer un certain Diego Maradona. Il était très apprécié (et l’est toujours malgré son départ) pour son implication dans la vie locale. Il n’hésitait pas à rendre visite à des enfants hospitalisés, « épousant » même la petite Aurora, atteinte d’une maladie grave. « Je suis déjà marié, hélas, car tu es une fille fantastique. Ce fut un plaisir de te rencontrer », lui avait-il dit après lui avoir offert une « marche nuptiale » dans les couloirs de l’hôpital.

Ce n’est pas tout. Il lui arrivait d’aller, avec des amis, acheter des pizzas pour les distribuer à des sans-abri de la ville, à qui il fournissait aussi des vêtements. Ou encore de donner de l’argent à un refuge pour chiens abandonnés.

Tout cela, il le faisait dans l’ombre. C’est le « Corriere della Sera » qui l’avait révélé. « Mertens ne voulait pas être reconnu, il ne cherchait pas de notoriété, il voulait simplement donner un sourire et de la chaleur à ceux qui en ont besoin. C’est l’histoire d’un garçon normal qui décide de faire des choses normales », racontait le très sérieux quotidien italien.

Quoi de plus normal pour Dries Mertens et sa femme que d’aider les victimes de leur nouveau pays d’adoption qui traverse un tel drame ?