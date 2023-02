La zone de police d’Aiseau-Presles, Châtelet, Farciennes a dorénavant une patrouille de policiers à vélo!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils sont dix, deux inspecteurs principaux, ainsi que deux femmes et six hommes, venus des services Interventions et Sécurité de la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes. Tous font partie maintenant, depuis juillet dernier, en fait, d’un nouveau service, celui de patrouilles cyclistes.

« L’exemple existe déjà à Charleroi, à Mons et à Anvers », commente Philippe Borza, chef de la zone concernée. « C’est une idée que nous avions déjà lancée en 2021. De nombreux éléments ont fait que ce projet a dû être reporté : ne fût-ce qu’en matière de livraisons de matériel : voici deux ans, il était très difficile de disposer de vélos, tandis que maintenant, tous ceux ceux-ci sont en stock ! Nous comptons d’ailleurs acquérir bientôt un nouveau vélo avec assistance électrique… »