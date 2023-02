P1/D3B: joli coup de la part de Hombourg qui attire Samuel Schyns en provenance de Richelle

Celle qui nous émane de Hombourg fait sans aucun doute partie des jolis coups ! Les Oranges ont réussi à convaincre un certain Samuel Schyns de les rejoindre la saison prochaine. Cet élément offensif évolue actuellement à Richelle. On l’a également connu à La Calamine, Dison et au FC Trois-Frontières dans le passé. Assurément une bonne pioche au vu des qualités du joueur de 21 ans. Il s’agit du premier transfert de Hombourg en vue de la saison prochaine.

Par ailleurs, Romain Cerfontaine, le futur entraîneur, nous informe également que Tom Duthoo prolonge l’aventure avec Hombourg.