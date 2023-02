Des étudiantes en couture de Verviers confectionnent un manteau sur-mesure pour un lévrier hors norme

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De nos jours, la couture est de plus en plus automatisée, notamment dans le secteur de l’habillement. La couture ne se limite plus aux bras

humains car on retrouve souvent des robots d’usine dans les fabriques sur les lignes d’assemblage dans des usines. Mais la couture réalisée par l’humain est toujours bien présente en 2023. La preuve à Verviers à l’école Soralia dans sa filiale couture.

Et une classe vient de réaliser un projet pour le moins assez original et innovant.