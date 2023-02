Toute une famille au cœur brisé: Fletcher, sept ans, a perdu son combat contre un cancer foudroyant, «nous avons été emmenés dans une pièce et on nous a dit qu’il n’y avait plus rien à faire pour lui»

Fletcher Discombe était âgé de sept ans seulement quand on lui a diagnostiqué un rhabdomyosarcome, tumeur mésenchymateuse maligne la plus fréquente chez l’enfant et l’adolescent.

Transféré d’urgence au Bristol Royal Hospital for Children, Fletcher a été opéré durant 15 heures pour qu’il puisse retrouver la vue. L’opération a été un succès, indique le Devon Live. Les médecins ont par la suite remarqué que le cancer de Fletcher s’était propagé, en particulier dans les tissus musculaires, au niveau de ses poumons et de sa moelle osseuse. Il avait alors 20 % de chances de survie. « Malgré cette nouvelle dévastatrice, nous sommes restés convaincus que Fletch pouvait se battre. Il a commencé la chimiothérapie exténuante, qui l’a rendu très malade », témoigne sa maman, Kat.

« Fletch a passé des scanners après trois mois de traitement. On nous a dit que le scanner n’avait montré aucun signe de maladie et que la tumeur avait presque complètement disparu dans sa tête. Sa moelle osseuse était également claire. C’était la meilleure nouvelle que nous pouvions espérer », explique encore Kat.

« On nous a dit qu’il n’y avait plus rien à faire »

Alors qu’il semblait aller mieux, lors d’un trajet de retour de l’hôpital, l’enfant a eu une grosse crise à l’arrière de la voiture. « Nous pensions que nous l’avions perdu. J’ai appelé une ambulance mais on m’a dit qu’elles étaient toutes occupées. Je l’ai conduit rapidement à l’hôpital de Torbay où il a été intubé et placé dans l’unité de soins intensifs », confie la mère de famille. « Une IRM a été réalisée et on nous a dit qu’il s’agissait peut-être d’effets secondaires de la chimiothérapie ou d’une méningite. Finalement, nous avons été transférés à Oxford car c’était le seul endroit disponible », ajoute Kat.

Mais Fletcher a de nouveau été victime de grosses crises. « Malheureusement, à cause des crises, il ne savait plus nous parler. Après des jours et des heures d’attente, on nous a dit que l’IRM montrait des signes de cancer sur son cerveau et sa colonne vertébrale, ce qui provoquait les convulsions », témoigne Kat. « Nous avons ensuite été emmenés dans une pièce à côté et on nous a dit qu’il n’y avait plus rien à faire pour Fletch », ajoute la maman de Fletcher.

Le petit garçon a été transféré au Charlton Farm Children’s Hospice à Bristol, alors qu’il n’avait plus que quelques jours à vivre. Il s’est encore battu durant deux semaines, puis il est décédé le 16 novembre dernier, aux côtés de ses parents.