La meilleure boîte de nuit de France est en Normandie : trois salles, trois ambiances à L’Excalibur

Quelques mois plus tard, la crise sanitaire avait fait irruption. « En tout, nous avons été fermés 17 mois. Depuis 2019, je n’ai pas encore eu une année d’exercice complète. » Ce qui avait changé la donne, c’était sa volonté d’ouvrir coûte que coûte . Là où beaucoup d’établissements ne l’avaient pas fait entre les différents confinements, Pascal Duval s’était obstiné. Et ça avait marché. « Surtout que L’Excalibur n’avait plus une bonne réputation. La fréquentation était très faible, entre 120 et 150 clients par week-end. On ne repartait pas de zéro mais de – 10 000. »

À L'Excalibur, on se réjouissait de reprendre le travail après des mois d'inactivité :

L’envie de danser, de lâcher prise, de sortir, de se voir, lui avait donné raison. « Il y a eu un nouveau souffle. En fin de compte, même si la pandémie a fait beaucoup de mal à certains de mes confrères, et j’en suis désolé, pour nous, elle a eu du bon », reconnaît Pascal Duval. Aujourd’hui, en moyenne, entre 1 500 et 2000 personnes viennent se défouler dans le Pays de Caux chaque week-end.

« On donne du plaisir aux gens »

À L’Excalibur, c’est trois salles, trois ambiances. La salle « Old School » permet de danser sur des chansons des années 1980, 1990 et 2000. L’espace Havana diffuse de la musique ensoleillée. Quant au Clubbing, il passe tous les titres actuels et accueille des artistes du moment. Cette configuration plaît, puisque les clients « viennent de partout. D’Yvetot, bien entendu, mais aussi de Dieppe, Rouen, de toute la Normandie et même de Paris. L’ambiance y est chaleureuse et familiale. On donne du plaisir aux gens. Ça se voit et c’est très gratifiant. On leur offre un moment où ils ne pensent pas à leurs problèmes du quotidien », estime le patron.

