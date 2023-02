Coup de tonnerre: la ministre Glatigny refuse d’accorder à l’UMons son Master en médecine!

« Ma décision n’est pas contre Mons et Namur puisque d’autres demandes venant de ces universités sont acceptées », a-t-elle précisé à nos confrères, avant d’invoquer le problème des numéros Inami et la bonne gestion de l’argent public.

L’UMons avait en fait deux demandes : pouvoir proposer un Master en droit et un autre en médecine. Pour que les étudiants puissent suivre une scolarité universitaire complète (5 ans) à Mons, sans devoir partir sur Bruxelles ou Louvain-la-Neuve. La bonne nouvelle, c’est que le Master en droit est accepté. Selon nos confrères de La Libre, sur les 57 demandes de création de nouveaux programmes d’études, la ministre n’en accepte que 55. Pas de chance pour l’UMons et son master en médecine qui était très attendu…

Master en Droit

Pour rappel, le 20 décembre dernier, le conseil d’administration de l’ARES (Académie pour la Recherche et l’Enseignement Supérieur) a officiellement marqué son accord sur les deux demandes introduites par l’UMons avec l’ULB. L’objectif étant de pouvoir proposer des études complètes en médecine et en droit en Hainaut dès 2024-2025. « En médecine, il y a 3 ans de bachelier, 3 ans de Master et puis on choisit une spécialisation : médecine générale, cardiologie, etc. Notre volonté, à terme, est de proposer la spécialisation en médecine générale car il y a un manque criant de médecins généralistes au niveau de notre province », nous indiquait même le Recteur Philippe Dubois, à l’époque confiant quant à la suite de la procédure. « Nous cochons toutes les cases. Pour les deux Masters, nous évitons les concurrences territoriales. Nous avons opté pour la codiplômation avec notre partenaire l’ULB. Et notre démarche répond à des besoins socio-économiques objectivement démontrés, de santé publique notamment pour le Master en médecine », ajoutait-il en décembre dernier.