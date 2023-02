Luc Hennart démêle le vrai du faux de la série «1985»: «Le procès fait à la gendarmerie est insupportable»

Luc Hennart est bien placé pour parler de cette affaire. En 1988, il est le juge d’instruction en charge du dossier relatif à la mort de Juan Mendez, dans lequel ont été impliqués les ex-gendarmes Madani Bouhouche et Robert Beijer. Cette affaire a été considérée avoir un lien avec les Tueries du Brabant. Il a aussi instruit le dossier relatif aux faits commis à l’égard du major Vernaillen. Il a investigué aussi la piste autour du Groupe G et le dossier du convoyeur de la Sabena qui a été assassiné, relaté dans « 1985 ».

Et de poursuivre : « Il est vrai qu’il y a eu, au sein de l’institution, une opposition de deux camps : ceux pour qui la fin justifiait les moyens, et qui donc prenaient parfois des libertés avec les règles pour coincer les responsables, avec un certain aval des parquets, et le clan des ‘légalistes’. Mais je l’affirme haut et clair : cette institution n’était pas pourrie, elle a eu la volonté de trouver les auteurs des tueries et de faire le ménage en son sein. Elle-même a mis à jour le Groupe G au travers de gendarmes qui ont été approchés par ces membres. »