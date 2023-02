La Ville de Bruxelles lance des actions pour soutenir les commerçants à l’occasion de la Saint-Valentin

La Ville de Bruxelles ne cible pas que les amoureux, mais le plaisir de découvrir des lieux insolites et de passer un moment de qualité avec une personne qui nous est chère. « Je suis profondément amoureux de ma ville. J’aime sillonner ses rues, échanger avec ses habitants, ressentir cette chaleur et cet accueil si typiques. J’aime l’émulation qui y règne, la créativité de ses commerçants qui cherchent à offrir un supplément d’âme via des concepts originaux comme des ateliers. Soutenir cet esprit entrepreneurial représente à mon sens l’un des leviers qui permettent de valoriser l’épanouissement personnel et une vision de l’économie plus équilibrée et respectueuse des ressources », avance Fabian Maingain (DéFI), échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles

Depuis le premier février, un concours a débuté pour gagner un week-end à Bruxelles, dans une tiny house située sur la Grand-Place, ainsi que des BXL-Boncadeau pour se faire plaisir et découvrir les commerces locaux bruxellois et leurs actions Saint-Valentin. En pratique, la Ville de Bruxelles finance 20% supplémentaires pour chaque achat d’un BXL-Boncadeau, jusqu’à 500 euros. Des ateliers créatifs qui mettent en lumière le savoir-faire et l’artisanat Bruxellois

La Ville de Bruxelles, via les Brussels Artisanal Workshops, s’est associée à Wecandoo pour proposer toute une série d’ateliers emblématiques des savoir-faire des artisans, à faire seul ou accompagné comme l’apiculture, l’upcycling, la céramique, la création de parfum, la cuisine et bien d’autres.