Ons Jabeur, qui va subir une «opération mineure», doit déclarer forfait pour Doha et Dubaï

« Pour prendre soin de ma santé, mon équipe médicale a décidé que je devais subir une opération mineure afin de revenir sur les courts et avoir de bons résultats », a écrit Jabeur, 29 ans, sur sa page Facebook, sans préciser la nature exacte de cette opération.

Elle a ajouté qu’elle devait en conséquence « se retirer (des prochains tournois) de Doha et Dubaï », prévus respectivement la semaine prochaine et du 19 au 25 février. « Cela me brise le coeur », a-t-elle expliqué, se disant « désolée à l’égard des fans du Moyen-Orient ».

« Je vous promets de revenir plus forte et en bonne santé », a ajouté Jabeur.

Finaliste des derniers Wimbledon et US Open, la Tunisienne a été éliminée dès le deuxième tour de l’Open d’Australie le 19 janvier. Elle a semblé souffrir pendant tout le match, commettant 50 fautes directes.

Ons Jabeur, qui était devenue en 2020 -alors qu’elle était 78e mondiale- la première joueuse du monde arabe à atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, à Melbourne. En 2022, elle n’avait pas pu participer à ce même Open d’Australie en raison d’une blessure au dos.

Après avoir terminé l’année à la deuxième place du classement mondial, Jabeur a rétrogradé à la troisième, derrière la Bélarusse Aryna Sabalenka et l’intouchable Polonaise Iga Swiatek.

La joueuse jouit d’une immense popularité en Tunisie, pays éprouvé par une profonde crise politique et économique, où elle a été surnommée « ministre du Bonheur » pour la joie procurée par ses exploits tennistiques.