Procès des attentats à Bruxelles: les enquêteurs dressent le profil de Sofien Ayari et suspension d’audience

Me Xavier Carette, l’avocat d’Ibrahim Farisi, a également pris la parole pour dénoncer des questions parfois «légèrement tendancieuses» de la cour. «Je rappelle qu’au-delà du jury, il y a également la cour. Elle ne vote pas au délibéré (sur la culpabilité des accusés, NDLR) mais elle y participe. La cour doit donc aussi se montrer impartiale dans ses questions», a-t-il souligné. Il a rappelé que les avocats des neuf accusés présents «rongent leur frein» dans l’attente de pouvoir questionner les enquêteurs, dont l’exposé doit prendre fin mercredi.

La journée a démarré avec l’habituelle question aux accusés détenus concernant les fouilles à nu avec génuflexion. Tous ont confirmé y avoir été soumis le matin même, à l’exception de Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui n’ont pas souhaité répondre. Ces derniers ont ensuite demandé à retourner au cellulaire, accompagné par Salah Abdeslam qui n’assistera donc pas à la présentation le concernant.

Ceux-ci ont d’ailleurs entamé les présentations du jour avec le portrait de Sofien Ayari. La juge d’instruction Berta Bernardo Mendez a expliqué en préambule que l’accusé était intervenu assez tard dans le dossier des attentats à Bruxelles. Ce n’est en effet qu’en mai 2018 et sur réquisition du parquet fédéral que l’enquête se penchera sur son cas. «Sofien Ayari et Salah Abdeslam étant détenus au moment des attaques, leur implication immédiate éventuelle n’était donc pas évidente», a justifié la juge d’instruction.

Sofien Ayari a été arrêté, aux côtés de Salah Abdeslam, le 18 mars 2016 à Molenbeek-Saint-Jean. Trois jours plus tôt, les deux accusés avaient fui de l’appartement de la rue du Dries à la suite d’une perquisition qui débouchera sur une fusillade entrainant la mort de Mohamed Belkaid.

Né à Tunis en 1993, celui qui porte la kounia (nom de guerre, NDLR) d’Abou Hamza et, selon Osama Krayem, d’Abou Ahmed, part pour la Turquie fin 2014 en faisant croire à sa famille qu’il compte y monter un commerce. Sa véritable intention est en fait de passer en Syrie où il veut combattre le régime. Il y restera peu de temps avant d’entreprendre un voyage vers l’Europe via une route migratoire très empruntée.

Les enquêteurs notent que, depuis leur rencontre en Syrie ou sur la route du retour (selon les déclarations fluctuantes d’Osama Krayem), le parcours en Europe de Sofien Ayari est intrinsèquement lié à celui du Suédois. «Je suis resté avec lui, sauf à Jette, jusqu’à Forest», a d’ailleurs déclaré ce dernier.

L’élément déclencheur

Si Sofien Ayari n’a vraisemblablement pas participé à la fabrication des bombes utilisées pour les attentats à Bruxelles, son arrestation en compagnie de Salah Abdeslam a néanmoins fortement perturbé le fonctionnement de la cellule bruxelloise, qui a dû travailler dans l’urgence. Il est d’ailleurs probable que cet événement ait poussé les kamikazes à finalement attaquer la capitale belge.

Sofien Ayari ayant fait usage de son droit au silence dans le cadre du dossier des attentats à Bruxelles, les enquêteurs ont été contraints de se référer uniquement aux quelques déclarations de l’accusé dans les dossiers des attentats de Paris et de la fusillade de la rue du Dries à Forest, pour lesquels il a respectivement été condamné à 30 et 20 ans de réclusion criminelle.

Lors de ces interrogatoires, le Tunisien a notamment affirmé ne pas se sentir impliqué dans les attentats à Paris et à Bruxelles et que «commettre des choses en Europe, ce n’était pas son truc». Interrogé sur son rapport à la religion, l’accusé a affirmé ne pas être radical mais ne pas aimer les injustices. L’audition de ses parents dévoile toutefois que ces derniers ont constaté des changements dans le comportement de leur fils à partir de 2013 : il commence à prier assidument, arrête de fréquenter les cafés, porte des vêtements traditionnels et se laisse pousser la barbe, ce qui est «suspect en Tunisie», selon Berta Bernardo Mendez.

Suspension d’audience

Alors que les enquêteurs débutaient la présentation suivante, dédiée à Salah Abdeslam, la présidente de la cour a suspendu l’audience pour permettre a une jurée, qui se sentait vraisemblablement mal, de sortir de la salle. Afin de permettre à cette dernière de prendre le temps de se remettre, Laurence Massart a choisi d’en profiter pour observer la pause de midi.