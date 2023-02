En burn-out, le Namurois vend pour 212.400 euros d’adoucisseurs d’eau: l’INAMI lui réclame 46.571 euros

Le prévenu a tout perdu après une faillite qui est intervenue en 2016 : sa maison, ses meubles, sa voiture ont été vendus. Il a retrouvé du travail par la suite mais il est tombé en burn-out. Pour tenter de nouer les deux bouts, un ami a proposé de lui vendre des adoucisseurs d’eau qu’il placerait lui-même. En l’espace de 3 ans, entre 2019 et 2021, il en a vendu 354, pour un montant de 212.400 euros. Le prévenu estime qu’il gagnait 100 euros par appareil placé, soit un bénéfice de 35.400 euros. Il a, en parallèle, touché pendant 3 ans des indemnités car il se trouvait en incapacité de travail, pour un total de 46.571 euros.

L’auditorat du travail a requis mercredi devant le tribunal correctionnel une amende de 6.400 euros à l’encontre d’un prévenu à qui l’INAMI réclame par ailleurs 46.571 euros pour avoir réalisé de fausses déclarations afin de bénéficier d’un avantage. L’intéressé a perçu cette somme car il déclarait être en incapacité de travail pendant cette période de 3 ans comprise entre 2019 et 2021, durant laquelle il a travaillé de façon non-déclarée.

« Il possédait sa propre entreprise, active durant 35 ans dans les domaines du chauffage et de l’électricité », a expliqué son avocat. « Il sous-traitait pour 3 grandes entreprises qui ont claqué la porte et ont préféré faire appel à des sociétés étrangères qui cassaient les prix. Il a été la victime de ce dumping social. »

Le conseil du prévenu, qui retravaille aujourd’hui à mi-temps, plaide une peine de travail pour son client et un sursis le plus large possible pour la peine d’amende requise.

Jugement le 22 mars.