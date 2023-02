L’Europe a connu cette année le troisième mois de janvier le plus chaud jamais enregistré

Le mois de janvier de cette année a été 2,2ºC plus chaud que la moyenne en Europe, selon les données relevées sur la période 1991-2020.

Plusieurs pays européens ont connu des records de chaleur le mois dernier, y compris les Balkans et l’Europe de l’Est : le 19 janvier, le thermomètre affichait 22,4ºC à Turnu Magurele en Roumanie, 20,6ºC à Simferopol en Crimée (Ukraine) et 18,1ºC à Ceadir-Lunga en Moldavie. À Longyearbyen, capitale administrative de l’archipel norvégien du Svalbard, situé dans l’océan Arctique, le mercure est monté jusqu’à 4ºC le 23 janvier alors que les températures moyennes du mois de janvier se situent entre -7 et -14ºC à cet endroit.