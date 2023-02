Pentel Arts Challenge 2023 à Bruxelles: 20 artistes belges mettent leur coup de crayon au service de SOS Villages d’Enfants

Le public aura aussi l’occasion de participer, dans le cadre de l’Affordable Art Fair, à la création d’une fresque à gribouiller de six mètres de long, sur laquelle chacun, chacune pourra s’adonner librement à l’art du doodling à l’aide de matériel Pentel. Des workshops créatifs animés par les artistes participants seront également proposés sur place. L’un sur l’initiation à la calligraphie et aux techniques de dessin avec l’artiste Magali Block et l’autre sur l’initiation au handlettering avec Océane Delahaut, illustratrice et aquarelliste.

Parrain de l’événement pour la deuxième année consécutive, le peintre et graffeur Denis Meyers a contribué à la sélection des artistes participants, dont la palette a été élargie cette année. On y trouve non seulement de nombreux dessinateurs, dessinatrices et street artists, mais aussi une modiste, ou encore une créatrice de bijoux… « Il n’y a pas que les gens qui travaillent les arts appliqués qui utilisent le matériel créatif de Pentel et je trouve intéressant de montrer cette diversité », explique le célèbre street artist, heureux de soutenir à travers ce projet une cause qui lui tient à cœur. « La seule contrainte imposée aux artistes est d’utiliser du matériel choisi librement dans le catalogue Pentel », ajoute-t-il.

A quoi peut-on s’attendre ? A une vingtaine d’œuvres aussi diverses qu’une chaise chinée et customisée par Ariane Glikerman, des coiffes habillées de plumes en papier par Ingrid de Bellaing, un dessin de cœur humain au feutre noir tout droit sorti de l’univers artistique de la graphiste Erika Elrt, un crustacé sous globe de Lélène Dessine, et de nombreuses autres œuvres aux couleurs vives ou tendres. Quant à sa propre création, Denis Meyers n’en dira pas plus : elle ne sera dévoilée que le 8 février.

Le fil rouge

Accompagner et soutenir les créatifs de tous horizons fait partie de l’ADN de Pentel depuis les débuts de l’entreprise. Fabricant stylos et feutres depuis 1946, la marque nippone a toujours eu à cœur d'offrir aux talents les outils les plus performants. C’est pour incarner cette volonté d’excellence et permettre l’expression artistique sous toutes ses formes que la gamme Pentel Arts a été créée. Bien que de nombreux artistes reconnus soient fidèles à la marque, Pentel demeure une gamme accessible au plus grand nombre et entend permettre à chacun d’exprimer son talent et ses émotions.

Pour une entreprise dont les crayons et marqueurs accompagnent tant d’enfants à travers le monde dans la réalisation de leurs premiers dessins, il était naturel de soutenir les efforts d’une association comme SOS Villages d’Enfants. « Le fil rouge du Pentel Arts Challenge, ce sont les enfants », affirme Aurélie Cuvelier, CEO de Pentel. « La première édition a permis de réunir 12.000€ au profit de SOS Villages d’Enfants. Forts de ce premier succès et vu le nombre d’artistes participants, nous espérons aller encore plus loin en 2023. »

Les fonds récoltés seront investis par l’ONG dans ses projets en Belgique. « Dans notre pays, un enfant sur 25 grandit sans soutien parental stable et aimant », regrette Hilde Boeykens, directrice de l’asbl SOS Villages d’Enfants Belgique. « Notre philosophie est d’offrir à ces enfants un accueil de qualité, à petite échelle, pour leur permettre de s’épanouir. Nous disposons pour cela de trois lieux d’accueil en Belgique, et nous militons pour une amélioration de la prise en charge des enfants en situation familiale complexe. »

Rendez-vous donc dès le 8 février à l’Affordable Art Fair pour relever le Challenge !