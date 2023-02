Liege Airport: la Commission européenne propose de libérer 1,9 million d’euros pour les licenciés de TNT

L’argent vient du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). Il doit aider les personnes concernées à trouver un nouvel emploi via du conseil et de l’orientation, via des formations ou par un soutien (plafonné à 15.000 euros) pour créer sa propre entreprise.

La Belgique a introduit la demande en novembre dernier. C’est en janvier 2021 que la filiale belge du géant américain d’expédition de colis FedEx, TNT Express Worldwide (Euro Hub) avait annoncé son intention de réduire drastiquement ses activités à l’aéroport de Liège et de transférer ces opérations à celui de Paris-Charles de Gaulle.