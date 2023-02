Guerre en Ukraine: Londres renforce ses sanctions contre le secteur de la défense russe

« Huit personnes et une entité liées à des réseaux financiers malveillants » proches du Kremlin ont également été soumis aux nouvelles sanctions, qui incluent notamment un gel des avoirs.

Les nouvelles sanctions visent notamment « six entités fournissant des équipements militaires tels que des drones pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie », a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon le communiqué, le Royaume-Uni a sanctionné plus de 1.300 personnes et entités depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine il y a bientôt un an.