Domenico Tedesco et Franky Vercauteren sont arrivés à Tubize: leurs premières images en tant que sélectionneur national et directeur technique des Diables

Après plusieurs semaines de réflexion et de négociations, la Fédération belge a trouvé le successeur à Roberto Martinez. Il s’agit du technicien italo-allemand Domenico Tedesco (37 ans). L’ex-coach de Schalke 04 et de Leipzig notamment a signé un contrat jusqu’en 2024 et l’Euro en… Allemagne. Le directeur technique a également été trouvé en la personne de Franky Vercauteren, un rôle qu’il avait occupé jadis à OHL.

Ce mercredi, quelques heures après avoir officialisé ces deux arrivées, la fédération belge a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs clichés du nouveau sélectionneur national en compagnie du directeur technique, lors de leur arrivée au centre d’entraînement de Tubize, où une conférence de presse se tiendra à 16h.